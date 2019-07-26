Семья с доходом в 58 млн тенге претендовала на получение АСП в Мангистауской области
В Мангистау семья, имеющая годовой доход свыше 58 миллионов тенге, подала документы на получение адресной социальной помощи от государства, передает Kazpravda.kz
"В Мангистауской области прожиточный минимум самый высокий по республике – 35 525 тенге. Адресная социальная помощь – 70 процентов от уровня прожиточного минимума – составляет 24 665 тенге и определяет "черту бедности". Лица, чей доход не превышает данную сумму, претендуют на получение АСП", – сообщила заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Карашаш Нурмамедова.
Нурмамедова отметила, что по закону для установления размера АСП необходимо определить совокупный доход семьи за квартал.
"Например, если человек обратился в первом, мы изучаем доходы за январь, февраль, март. Индивидуальные предприниматели сдают отчет два раза в год. А это значит, в начале года их доходы мы не видим. Воспользовавшись этой лазейкой, в Мангистауской области 8 благополучных, если не сказать состоятельных, семей стали получателями адресной помощи. Как выяснилось позже, у одной из них ИП за 2018 год принесло свыше 58 миллионов 513 тысяч тенге дохода", – добавила Нурмамедова.
В целом контингент получателей адресной социальной помощи в Мангистауской области увеличился в несколько раз, а специалисты констатируют – количество получателей выросло в том числе и из-за изменения критериев назначения АСП с апреля текущего года.
В прошлом году было порядка 8 тысяч получателей. По итогам первого полугодия – свыше 40 тысяч. Больше всего из них – почти 15 тысяч – проживает в Мунайлинском районе.
Напомним, ранее о фактах мошенничества при назначении адресной социальной помощи (АСП) рассказала заместитель Премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова на пресс-конференции в Правительстве.