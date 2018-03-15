​Семья стала многодетной

Тем самым семья жителей Шардаринского района автоматичес­ки стала многодетной. Это уже вторая тройня, родившаяся в Южном Казахстане с начала года.

Малыши появились на свет при помощи операции «кесарево сечение» в перинатальном центре № 1 Шымкента. Их общий вес около 8 кг, а средний вес каждого новорожденного составил порядка 2,5 кг. Тройняшки родились раньше срока, на 35-й неделе. За 7 дней, которые они провели до выписки в лечебном учреждении, малыши набрали вес. Врачи говорят, что их состояние заметно улучшилось, и родители могут не переживать за их здоровье и дальнейшее развитие.

Родители тройни сейчас больше обеспокоены тем, где в небольшом доме, в котором обитает теперь уже многодетная семья, разместить пополнение. Три года назад молодая семья переехала на историческую родину из соседнего Узбекистана, и условия проживания пока не отличаются особым комфортом. Папа Ерасыла, Нурасыла и Жанасыла, а именно так назвали мальчиков, надеется на помощь со стороны государства, учитывая, что тройняшки появляются на свет не так уж часто.

За последние 10 лет в Южном Казахстане родилась 81 тройня, в год – от 7 до 13 тройняшек. А вот близнецов – гораздо больше: ежегодно в области рождаются около 800 пар. В течение 10 лет в области на свет появились более 7 тыс. близнецов.