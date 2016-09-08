​Семья всего дороже

фото из личного архива

На региональном конкурсе «Мерейлі отбасы» эта сельская семья была удостоена первого мес­та, и не случайно… На первом месте у нее стоят семейные ценности и традиции, а также дружба, взаимопонимание, благополучие и помощь друг другу.

72-летний глава семейства Бердигул практически всю свою жизнь, а если быть точным, 44 года посвятил животноводству и заметно преуспел в этой отрасли. Работая пастухом, он научился не только пасти скот, но и ухаживать за животными. Кроме того, Бердигул отлично знал время и хорошие места для выпаса, при необходимости мог оказать первую помощь при отелах и различных заболеваниях. Среди местных чабанов он считался лучшим в своем деле. Вставал вместе с петухами, и уже на рассвете начиналась его работа. Чабан трудился не покладая рук, зная, что хоть и крохотной толикой вносит свой посильный вклад в развитие экономики района. Спустя несколько лет Б. Бласов занялся разведением крупного рогатого скота, овец и лошадей.

– Как-то в определенные сроки мне удалось вывести около 170 ягнят каракулевой породы, – вспоминает Бердигул. – В то время это был очень высокий показатель. Можно сказать, он стал моим рекордом в работе, за что был отмечен руководством района.

Надо сказать, за свои успехи в животноводстве глава семьи неоднократно награждался похвальными листами и почетными грамотами. Но все эти достижения, наверное, были бы невозможны без поддержки его настоящей бое­вой подруги и верной спутницы по жизни – супруги Шакен. Все это время она шла бок о бок со своим мужем, была ему незаменимой помощницей в выбранном нелегком занятии. Вместе они воспитали 10 детей, каждый из которых высоко ценит в первую очередь семейный очаг.

– Мы с супругой старались привить своим детям любовь к труду, честность, порядочность, ответственность за выбранное дело, а также чувство привязанности к семье. Твердили им, что самое главное – при любых обстоятельствах и трудностях в жизни важно оставаться верными общечеловеческим нормам и собственным принципам. Думается, у нас это получилось. Во всяком случае, мы очень гордимся ими, – сказал Бердигул Бласов.

Самому старшему сыну Токтагулу 53 года. Он работает шахтером на Акбакайском руднике. Вместе с ним сварщиком трудится Серикболат. Третий сын Берикболат, офицер Вооруженных сил РК, служит в Отар­ском гарнизоне. Старшая дочь Гаухар живет в столице республики. Она, как и две ее сестры Дамира и Назира, проживающие в Туркес­тане и Балхаше, занимается торговой деятельностью. Другие дочери – Жабира из села Жамбыл, Гульшат и Камшат из административного цент­ра Мойынкумского района – домохозяйки, воспитывающие детей. А самая младшая Карлыгаш работает медсест­рой в центральной районной больнице. Сегодня у всех свои собст­венные семьи, и большинство из них живет далеко друг от друга. Несмот­ря на это, их объединяют чувства любви и уважения к родителям, а также привязанность к родному дому.

За воспитание десятерых детей Шакен Бласовой присвое­но звание матери-героини и присуждена подвеска «Алтын алқа». В настоящее время она вместе со своим мужем находится на заслуженном отдыхе. Но даже сегодня супруги не сидят сложа руки. Они так привыкли заниматься домашним хозяйством, что без этого не представляют своей жизни. Их заботы ежедневно ждут 40 овец, 4 коровы и 10 лошадей. Бердигул обеспечивает уход за ними и пастьбу, а Шакен – дойку и переработку молока. Надо сказать, за годы работы в сфере животноводства она научилась изготавливать продукты высокого качества: кефир, сметану, творог, курт, иримшик, кумыс…

Вместе они помогают своим детям и с воспитанием 30 внуков и 10 правнуков, которые являются частыми гостями у своих бабушки и дедушки.

– Несмотря на то что судьба нас разбросала, мы часто собираемся вместе на семейные и государственные праздники, в выходные дни, – говорит Бердигул. – В последний раз семья собиралась в полном сос­таве на мой день рождения. Приезжали внуки и правнуки. Мы очень любим своих детей и семью, наверное, это и объединяет нас, а также делает сильнее и крепче.

Вероятно, именно это и приносит успех Бласовым. Надо сказать, что победа в областном конкурсе «Мерейлі отбасы» не единст­венное дос­тижение большой и дружной сельской семьи. В 2000 году она стала победителем районного конкурса «Өнерлі жанұя». Кроме того, три года назад сам Бердигул занял призовое место в районном конкурсе «Атадан аманат – Ұрпаққа ұлағат».