Семьям погибших в пожаре на Карабатане окажут материальную помощь
Инга Селезнева
Работодатель выплатит материальную компенсацию семьям погибших в пожаре на Карабатане в Атырауской области, а также оплатит лечение пострадавшим, сообщает Kazpravda.kz.
"Руководство компании выплатит материальную компенсацию семьям погибших, а также оплатит лечение пострадавшим", – сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ "PSI Story industriya" Ержан Садирбалин.
Он также сообщил, что все погибшие в результате пожара в контейнерном общежитии являются уроженцами ЮКО, они работали слесарями-монтажниками. По словам представителя компании, работы на данном объекте в настоящее время остановлены.
Напомним, В Атырауской области был ликвидирован пожар в общежитии на Карабатане, в результате которого погибло 7, 3 находятся в больнице. В настоящее время проводится расследование, результаты которого будут сообщены позже. Предварительная версия пожара – короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 480 кв. м, в тушении принимали участие 36 человек личного состава и 11 единиц техники.