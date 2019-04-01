Происшествия
Семьям погибших в результате крушения Ми-8 военнослужащих выплатят компенсацию
Екатерина Елисеева
Семьям военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Кызылординской области, будет выплачена компенсация. Об этом сообщил Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Нурлан Карбенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Согласно закону Республики Казахстан семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная компенсация, это его заработная плата в течение пятилетнего содержания. Также семьи имеют право на безвозмездную приватизацию служебного жилья. Кроме того, будут погашены все расходы по погребению и выплачена компенсация по жилью - разные суммы - в зависимости от количества членов семьи", – сообщил спикер.

Он также проинформировал, что на данный момент тела 9 погибших переданы родным и захоронены у себя на родине. И в настоящее время проводится генная экспертиза тел четырех человек.

"Тела четырех наших товарищей находятся здесь, в Нур-Султане, мы их привезли, чтобы провести генную экспертизу. которая на время моего убытия на пресс-конференцию уже завершалась. Я думаю, в районе 16-17 часов, два самолета уже стоят на аэродроме и готовы к отправке в Ушарал, мы должны доставить два груза 200, и два - в Талдыкорган", – дополнил Карбенов.

Также генерал-майор сообщил, что на сегодняшний день проводится расследование государственной комиссии, и о предварительных версиях крушения говорить рано. На данный момент эксплуатация вертолета типа Ми-8 приостановлена. 

Накануне, 31 марта, прошли траурные мероприятия в честь военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета в Кызылординской области. Министерство обороны РК официально подтвердило гибель 13 военнослужащих.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, вертолет ВВС СВО ВС РК следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.

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