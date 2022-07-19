Фото: ДЧС Мангистауской области
Происшествия
Семью из шести человек в Актау унесло в море на надувных матрасах

Шесть человек в городе Актау унесло в море на резиновых матрасах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

Спасательную операцию проводили сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Им удалось вернуть на берег двух взрослых и четверых детей.

ЧП едва не произошло на побережье пляжа «Солдатский» 18 июля в Актау. Во время отдыха на надувных матрасах семью из шести человек унесло в море. В воде оказались двое взрослых 1998 и 2004 годов рождения, а также четверо детей 2008, 2015, 2020 и 2021 годов рождения.

«Все они были благополучно спасены и в медицинской помощи не нуждались», – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 

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