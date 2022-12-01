Сенат назначил трех членов Высшей аудиторской палаты

Сенат на пленарном заседании назначал на должность членов Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова, Нурлана Нуржанова и Расула Рахимова сообщает Kazpravda.kz .

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Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, согласно Конституции, каждая палата Парламента самостоятельно назначает на должность трех членов Высшей аудиторской палаты сроком на пять лет.

«Кандидатуры для назначения на должность членов Высшей аудиторской палаты выдвигаются председателем палаты Парламента. Предлагаю на должность членов аудиторской палаты кандидатуры Рашита Ахметова, Нурлана Нуржанова и Расула Рахимова», - сказал спикер.

Депутаты проголосовали за предложенные кандидатуры единогласно.