Сенат назначил трех судей Конституционного суда

Депутаты поддержали кандидатуры Ерлана Сарсенбаева, Асана Искендирова и Айгуль Кыдырбаевой.
Сенат на пленарном заседании назначил трех судей Конституционного суда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с Конституцией, каждая палата Парламента назначает трех судей Конституционного суда, кандидатуры выдвигаются председателем палаты.
«От Сената предлагаю кандидатуры Ерлана Сарсенбаева, Асана Искендирова, Айгуль Кыдырбаевой», - сказал Ашимбаев, добавив, что предложенные кандидатуры предварительно обсуждены на заседании соответствующего комитета палаты.
Сенаторы поддержали предложенные кандидатуры.
«Вы назначены первыми судьями вновь созданного Конституционного суда, желаем успехов», - сказал после голосования спикер Сената, обращаясь к Сарсенбаеву, Искендирову и Кыдырбаевой.