Сенат одобрил в первом чтении новый проект Кодекса о таможенном регулировании
Лаура Тусупбекова
Сенат Парламента РК одобрил в первом чтении проект кодекса "О таможенном регулировании в РК" с сопутствующими поправками, предполагающего сокращение времени досмотра грузов и введение единой транзитной декларации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, основу республиканского кодекса составил новый Таможенный кодекс ЕАЭС.
"Полностью нашли отражение в проекте основные подходы Таможенного кодекса ЕАЭС в части автоматизации бизнес-процессов на таможне, связанных с электронным декларированием, механизмом "единого окна", автоматическим выпуском товаров. Кодексом расширяется перечень товаров, выпускаемых по заявлению до подачи таможенной декларации, так называемый режим таможенной очистки "Постфактум". Это означает, что лицо при условии соблюдения требований, подав заявление до таможенной очистки, может пользоваться товаром и пускать в торговый оборот. При этом не позднее 10-го числа следующего месяца он должен подать декларацию на товары и уплатить причитающиеся суммы таможенных платежей и налогов", – пояснил глава МНЭ.
Кроме того, проектом Таможенного кодекса синхронизируются процессы с Налоговым кодексом. В проекте кодекса заложены упрощения для лиц, которые осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. Так, одной из обязанностей является предоставление в установленные сроки отчетности. Согласно действующим нормам, лицо подлежит исключению из реестра в случае несвоевременного предоставления отчетности. Проект дает возможность приостановить и возобновить деятельность лица после устранения нарушения.
В целях развития транзитного потенциала Казахстана кодекс предусматривает ряд норм по оптимизации таможенных операций. В частности, на завершение процедуры таможенного транзита отведено не более четырех часов рабочего времени. В случае необходимости проведения таможенного досмотра транзитных грузов сроки их проведения сокращены с десяти до пяти дней.
В новом кодексе предоставлена возможность оформления одной транзитной декларации, что существенно облегчает процедуру мультимодальных перевозок.