Сенат принял закон об органах военной полиции

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Закон разработан в целях совершенствования деятельности органов военной полиции. Предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.

Фото: Kazpravda.kz

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон «Об органах военной полиции», сопутствующие поправки по вопросам органов военной полиции и организации обороны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, документами закрепляются полномочия органов военной полиции применять оружие, специальные средства и физическую силу.

«Закон регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения», - пояснил он.

В целом, закон разработан в целях совершенствования деятельности органов военной полиции. Предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.

"На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества", - отметил Султан Камалетдинов.

Как следует из нововведений, уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств и оружия. В частности, военнослужащие обязаны предупредить о намерении их применить, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований. Исключением являются случаи, когда промедление в применении физической силы, специальных средств, оружия создает опасность жизни и здоровью физических лиц, может повлечь иные тяжкие последствия или, когда в создавшейся обстановке такое предупреждение является неуместным или невозможным, а также случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Также, военнослужащий обязан принять меры по оказанию первой помощи физлицам, получившим телесные повреждения, незамедлительно доложить начальнику о факте применения спецсредств, оружия и физической силы, а в случае гибели людей или иных тяжких последствий – проинформировать военного прокурора.

В законе отмечается, что военнослужащие органов военной полиции не несут ответственности за моральный, имущественный и физический вред, причиненный в связи с применением физической силы, специальных средств, оружия, если их действия соответствуют характеру и степени опасности посягательства на военнослужащих, других физических лиц, охраняемые объекты или самого военнослужащего органов военной полиции. Применение физической силы, специальных средств и оружия военнослужащими органов военной полиции с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Согласно принятым нормам, применение физической силы допускается в целях самозащиты, для пресечения массовых беспорядков в военных городках, воинских частях, а также групповых нарушений общественного порядка и воинской дисциплины военнослужащими. Между тем, применение физической силы возможно при конвоировании задержанных, подозреваемых и обвиняемых, если «имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить побег, причинить вред окружающим или себе», для выявления, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений, а также розыска военнослужащих.

Запрещается применять боевые приемы борьбы, специальные средства и служебных собак в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

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