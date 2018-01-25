Сенат освободил от должностей четырех судей Верховного суда РК

Общество
1458
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта yvision.kz
Сегодня на пленарном заседании Сенат Парламента РК освободил от должностей четырех судей Верховного суда РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об освобождении от должности четырех судей Верховного суда. Трое из них – Кожабаев Омирсерик, Мамырбаев Нурмухаметулы, Тумабеков Дуйсен – достигли пенсионного возраста и изъявили желание уйти в отставку", – отметил председатель высшего судебного совета РК Анатолий Смолин.

По информации Анатолия Смолина, один из судей – Шаухаров Калидола представлен к освобождению в связи с кончиной.

