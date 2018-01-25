Фото с сайта yvision.kz
Сегодня на пленарном заседании Сенат Парламента РК освободил от должностей четырех судей Верховного суда РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об освобождении от должности четырех судей Верховного суда. Трое из них – Кожабаев Омирсерик, Мамырбаев Нурмухаметулы, Тумабеков Дуйсен – достигли пенсионного возраста и изъявили желание уйти в отставку", – отметил председатель высшего судебного совета РК Анатолий Смолин.
По информации Анатолия Смолина, один из судей – Шаухаров Калидола представлен к освобождению в связи с кончиной.