Свежий выпуск Сенат поддержал инициативу Юлия МАГЕР

Зачитывая текст Обращения Сената, К. Токаев подчеркнул, что востребованная самим временем инициатива нашла мощную всенародную поддержку и вызвала позитивные отклики в казахстанском обществе. По мнению председателя верх­ней палаты, в условиях роста меж­дународной напряженнос­ти, возникновения конфликтных ситуа­ций в мире и усиления кризисных явлений в глобальной экономике необходимо обеспечить внутриполитическую стабильность, создать благоприятные условия для успешной реализации долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050», концепции «Мәңгілік Ел», прог­раммы «Нұрлы жол» с целью вхож­дения в группу самых развитых государств мира.

В Обращении сенаторов говорится, что под мудрым и сильным лидерством Елбасы народ Казахстана с честью и достоинством преодолевал все труднос­ти становления и развития нашей страны: «За годы независимости Вами создано успешное государство с развитой рыночной экономикой, авторитетными позициями в международном сообществе. Поэтому с Вашим именем казахстанцы по праву связывают все нынешние достижения: устойчивый экономический рост, развитие демократии, межнациональное согласие и социальное благополучие».

Казахстан вступает в новый этап своего развития, заявил спикер Сената. В связи с этим, подчеркнул он, огромное значение приобретает стабильность, которая является непременным условием успешного осуществления курса Елбасы, нацеленного на дальнейшее проведение намеченных реформ.

– Мы, депутаты Сената Парламента, выражаем уверенность в том, что проведение внеочередных выборов Президента будет способствовать укреплению мира, единства и согласия в нашей стране, – сказал К. Токаев.

В поддержку инициативы Совета Ассамблеи народа Казах­стана выступили сенаторы Мухтар Алтынбаев, Михаил Борт­ник, Георгий Ким, Елеусин Сагиндиков, Бектас Бекназаров.

Сенатор М. Алтынбаев отметил, что считает инициативу о проведении президентских выборов в 2015 году своевременным, целесообразным и муд­рым предложением, подчерк­нув, что это будут не просто выборы – на них будет решаться судьба народа, будущее нации.

– Прежде всего это важнейшая, опережающая мера, направленная на усиление нашего государства, действие, нацеленное на продолжение курса по масштабной модернизации Казахстана. Выборы должны подтвердить доверие всего казах­станского народа своему Президенту, Лидеру нации, позволив объединить и сплотить народ на новом этапе мирового развития. Они дадут возможность сосредоточить все усилия на важнейших вопросах развития государства, обозначенных в Стратегии «Казах­стан-2050», – продолжил мысль своего коллеги М. Бортник, выразив также уверенность в том, что муд­рость и громадный политический и жизненный опыт Елбасы являются главной гарантией того, что Казахстан успешно пройдет период новых испытаний.

Сенаторы акцентировали внимание, что не случайно с этой инициативой выступил именно Совет Ассамблеи народа Казахстана – это проявление воли казахстанцев сплотиться ради обеспечения лучшего будущего своей страны.

В ходе пленарного заседания сенаторы также рассмотрели ряд законопроектов.

Так, было ратифицировано Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о реадмиссии лиц и Исполнительный протокол о порядке реализации данного соглашения. Документ определяет эффективные процедуры для выявления и безопасного и упорядоченного возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории обоих государств, а также способствует транзиту таких лиц.

Палата приняла законопроект о ратификации Соглашения государств – членов Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле со странами – участницами Содружества Независимых Государств, не являющимися членами Таможенного союза. Принятие документа будет способствовать повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества, расширению инвестиционного взаимодействия, увеличению объемов взаимной торговли и поддержанию устойчивого экономического роста.

Сенаторами принят Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Основная его цель – обеспечение защиты детей от вредной информации, реализация их прав на получение и распространение информации, соответствующей их возрасту, а также защиты информационного пространства от проникновения негативной информации. Законом закреплен механизм проведения экспертизы информационной продукции, установлено требование к экс­пертам, определен порядок их аккредитации, разграничены компетенции государственных органов, регулирующих данную сферу. Рассмотрев в двух чтениях сопутствующий документ, палата приняла его.

В первом чтении рассмот­рен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах­стан по вопросам здравоохранения», который предусматривает устранение правовых пробелов дейст­вующего законодательства, дальнейшее совершенст­вование системы здравоохранения, а также обеспечение конс­титуционных прав граж­дан на полноценное медицинское обеспечение. Законопроект предусмат­ривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов.

Рассмотрев во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности», депутаты в соответствии с регламентом направили документ с поправками сенаторов в Мажилис.