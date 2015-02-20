Сенат поддержал инициативу

Зачитывая текст Обращения Сената, К. Токаев подчеркнул, что востребованная самим временем инициатива нашла мощную всенародную поддержку и вызвала позитивные отклики в казахстанском обществе. По мнению председателя верхней палаты, в условиях роста международной напряженности, возникновения конфликтных ситуаций в мире и усиления кризисных явлений в глобальной экономике необходимо обеспечить внутриполитическую стабильность, создать благоприятные условия для успешной реализации долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050», концепции «Мәңгілік Ел», программы «Нұрлы жол» с целью вхождения в группу самых развитых государств мира. В Обращении сенаторов говорится, что под мудрым и сильным лидерством Елбасы народ Казахстана с честью и достоинством преодолевал все трудности становления и развития нашей страны: «За годы независимости Вами создано успешное государство с развитой рыночной экономикой, авторитетными позициями в международном сообществе. Поэтому с Вашим именем казахстанцы по праву связывают все нынешние достижения: устойчивый экономический рост, развитие демократии, межнациональное согласие и социальное благополучие». Казахстан вступает в новый этап своего развития, заявил спикер Сената. В связи с этим, подчеркнул он, огромное значение приобретает стабильность, которая является непременным условием успешного осуществления курса Елбасы, нацеленного на дальнейшее проведение намеченных реформ. – Мы, депутаты Сената Парламента, выражаем уверенность в том, что проведение внеочередных выборов Президента будет способствовать укреплению мира, единства и согласия в нашей стране, – сказал К. Токаев. В поддержку инициативы Совета Ассамблеи народа Казахстана выступили сенаторы Мухтар Алтынбаев, Михаил Бортник, Георгий Ким, Елеусин Сагиндиков, Бектас Бекназаров. Сенатор М. Алтынбаев отметил, что считает инициативу о проведении президентских выборов в 2015 году своевременным, целесообразным и мудрым предложением, подчеркнув, что это будут не просто выборы – на них будет решаться судьба народа, будущее нации. – Прежде всего это важнейшая, опережающая мера, направленная на усиление нашего государства, действие, нацеленное на продолжение курса по масштабной модернизации Казахстана. Выборы должны подтвердить доверие всего казахстанского народа своему Президенту, Лидеру нации, позволив объединить и сплотить народ на новом этапе мирового развития. Они дадут возможность сосредоточить все усилия на важнейших вопросах развития государства, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2050», – продолжил мысль своего коллеги М. Бортник, выразив также уверенность в том, что мудрость и громадный политический и жизненный опыт Елбасы являются главной гарантией того, что Казахстан успешно пройдет период новых испытаний. Сенаторы акцентировали внимание, что не случайно с этой инициативой выступил именно Совет Ассамблеи народа Казахстана – это проявление воли казахстанцев сплотиться ради обеспечения лучшего будущего своей страны. В ходе пленарного заседания сенаторы также рассмотрели ряд законопроектов. Так, было ратифицировано Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о реадмиссии лиц и Исполнительный протокол о порядке реализации данного соглашения. Документ определяет эффективные процедуры для выявления и безопасного и упорядоченного возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории обоих государств, а также способствует транзиту таких лиц. Палата приняла законопроект о ратификации Соглашения государств – членов Таможенного союза об устранении технических барьеров во взаимной торговле со странами – участницами Содружества Независимых Государств, не являющимися членами Таможенного союза. Принятие документа будет способствовать повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества, расширению инвестиционного взаимодействия, увеличению объемов взаимной торговли и поддержанию устойчивого экономического роста. Сенаторами принят Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Основная его цель – обеспечение защиты детей от вредной информации, реализация их прав на получение и распространение информации, соответствующей их возрасту, а также защиты информационного пространства от проникновения негативной информации. Законом закреплен механизм проведения экспертизы информационной продукции, установлено требование к экспертам, определен порядок их аккредитации, разграничены компетенции государственных органов, регулирующих данную сферу. Рассмотрев в двух чтениях сопутствующий документ, палата приняла его. В первом чтении рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который предусматривает устранение правовых пробелов действующего законодательства, дальнейшее совершенствование системы здравоохранения, а также обеспечение конституционных прав граждан на полноценное медицинское обеспечение. Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов. Рассмотрев во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности», депутаты в соответствии с регламентом направили документ с поправками сенаторов в Мажилис.