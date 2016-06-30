​Сенат подвел итоги

Открывая заседание, К. Токаев от имени сенаторов поздравил Главу государства Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с историческим событием – избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

– Это историческая победа отечественной дипломатии под руководством Главы государства, яркое свидетельство высокого авторитета и конструктивной внешней политики нашей страны. Мы твердо уверены, что Казах­стан достойно выполнит данную авторитетную и ответственную миссию в сложных глобальных условиях, – сказал К. Токаев.

В ходе заседания палата ратифицировала Протокол о внесении изменения в Протокол к Соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Как пояснил вице-министр энергетики Асет Магауов, протокол закрепляет правовые основы деятельности Казахстана и России в лице их уполномоченных организаций в совместной разработке недр дна северной части Каспийского моря: на структуре «Курмангазы» («Кулалинская») в Казах­стане, структуре «Центральная» и мес­торождении Хвалынском в России.

В частности, предприятию, созданному Казахстаном и Россией совместно для освоения данного месторождения, предоставляется право пользования недрами на структуре «Центральная» для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых без проведения аукциона на срок 25 лет с этапом геологического изучения недр на срок 7 лет с применением общего режима налогообложения.

Сенаторы приняли также Закон «О платежах и платежных системах», а также в двух чтениях сопутствующие поправки. По словам председателя Национального банка РК Данияра Акишева, документ разработан во исполнение поручения Главы государства по проработке вопроса регулирования операторов систем моментальных платежей, а также в связи с необходимостью создания правовой основы функционирования в Казахстане платежных систем и регулирования рынка платежных услуг.

В завершение заседания глава верхней палаты Парламента подвел итоги I сессии VI созыва.

Спикер подчеркнул, что Сенат провел плодотворную работу, приняв законы для реализации стратегических реформ Главы государства и Плана нации «100 конкретных шагов». До формирования нового состава Мажилиса Сенат успешно выполнил функции Парламента, приняв 57 законов, необходимых для обеспечения социально-экономического развития страны. В целом с начала года Парламентом принято 73 закона. По инициативе депутатов Сената проведены парламентские слушания по вопросам повышения конкурентоспособности отечественного аграрного сектора и его практической реализации в условиях ЕАЭС и ВТО.

–Успешно проведена международная конференция, посвященная роли религии в противодействии терроризму, в работе которой приняли участие представители парламентов и мировых религий. Более 200 делегатов из 41 страны мира решительно осудили терроризм и экстремизм, а также приняли заявление с призывом к мировому сообществу поддержать борьбу против глобального вируса войны, – отметил К. Токаев.

В связи с этим председатель Сената подчеркнул, что делегаты форума поддержали Манифест Президента РК Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век».

– Историческое значение Манифеста и перспективы создания безъядерного мира будут детально обсуждаться на международной конференции, организуемой Сенатом совместно с Союзом парламентариев за нераспространение ядерного оружия и разоружение. Конференция, которая пройдет 29 августа в Астане с участием Главы государства, посвящается 25-летию закрытия Семипалатинского полигона, – проинформировал К. Токаев.

Спикер также обратил внимание на то, что в осенней сессии Парламент продолжит масштабную работу по реализации задач, поставленных Главой государства на открытии первой сессии Парламента VI созыва. Будут внесены поправки в законодательные акты по вопросам, касающимся земельных, финансовых, налоговых, таможенных отношений и конкуренции. На рассмотрение Парламента также поступят важные законопроекты, направленные на совершенствование законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия, регулирования деятельности религиозных объединений и миграции.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы. Сенатор Серик Акылбай поднял вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательной техники в процессе кодификации права, а также высказался о необходимости принятия дополнительных мер по усилению охраны общественного порядка в городах Жезказгане и Сатпаеве. Депутатский запрос Али Бектаева касается финансирования строительства инженерных коммуникаций, газификации и строительства школы в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.