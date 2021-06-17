Сенат принял закон "О государственной фельдъегерской связи"
Лаура Тусупбекова
Сенат на пленарном заседании принял с сопутствующими поправками закон "О государственной фельдъегерской связи", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее, документ разработан с целью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере фельдъегерской связи.
Основные положения закона направлены на законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи, определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы, регламентацию правового положения сотрудников, установление социальных гарантий сотрудникам Государственной фельдъегерской службы.
Как отмечал ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, сотрудники Государственной фельдъегерской службы состоят в кадрах органов внутренних дел, поэтому обеспечены особым форменным обмундированием, оружием и спецсредствами, однако они не выполняют функции по раскрытию и расследованию преступлений.
"Поэтому они не входят в состав и штатную численность органов внутренних дел. Целями подготовленного законопроекта являются утверждение правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей. Для этого предусмотрено 16 миллионов 842 тысячи тенге на 3 года, одобренные республиканской бюджетной комиссией", – сказал министр.
Отметим, по данным из открытых источников, фельдъегерь – военный или правительственный курьер.