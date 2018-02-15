Сенат ратифицировал поправки в Конвенцию между РК и Азербайджаном об избежании двойного налогообложения

На пленарном заседании Сенат РК ратифицировал Протокол между Правительствами Казахстана и Азербайджана о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительствами РК и Азербайджана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на имущество от 16 сентября 1996 года, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил, представляя документ, министр финансов Бахыт Султанов, целью протокола является развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотра отдельных положений Конвенции.
"Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и тем самым позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами", – сказал глава Минфина.