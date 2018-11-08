Сенат ратифицировал Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ в рамках СНГ

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Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По словам министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, документом определяется порядок взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ. Его ратификация позволит повысить эффективность сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступностью.
При этом Касымов отметил, что документ также призван объединить усилия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с наркопреступностью, которая является приоритетной задачей, особенно с учетом роста рынка синтетических наркотиков.