Сенат ратифицировал Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ в рамках СНГ

Политика
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Лаура Тусупбекова
Фото © Flickr/ Luca Serazzi
Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, документом определяется порядок взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ. Его ратификация позволит повысить эффективность сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступностью.

При этом Касымов отметил, что документ также призван объединить усилия правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с наркопреступностью, которая является приоритетной задачей, особенно с учетом роста рынка синтетических наркотиков.

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