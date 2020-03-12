Сенат ратифицировал соглашение о международном сотрудничестве в сфере почтовых отправлений
Лаура Тусупбекова
Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании приняли закон "О ратификации девятого дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза", способствующий сотрудничеству в сфере почтовых отправлений, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, положения данного Протокола регулируют вопросы обеспечения международного почтового обмена и транзита международных почтовых отправлений РК в рамках Всемирного почтового союза.
"Принятие данного законопроекта позволит выполнять международные обязательства и не будет иметь финансовых, правовых, экологических или социально-экономических последствий, создаст благоприятные условия для поддержания международного сотрудничества в области почтовых услуг", - пояснял ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.
По его информации, ежегодные членские взносы Казахстана во Всемирном почтовом союзе составляют 46 тысяч швейцарских франков.
"Мы минимальную оплату сегодня осуществляем в данную организацию. Это нам позволяет иметь свой голос, мы можем голосовать и принимать все решения наряду со всеми государствами. Поднимать данный взнос мы не собираемся, потому что в целом даже минимальные оплаты нам позволяют все функциональные возможности реализовывать в Почтовом союзе", - сказал министр.