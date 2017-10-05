Общество
Сенат ратифицировал соглашение о перемещении оружия между странами ЕАЭС
Айнур Курамысова
Депутаты Сената Парламента ратифицировали проект закона РК "О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами – членами Евразийского экономического союза", передает Kazpravda.kz.

"Соглашение направлено на регулирование отношений, связанных с перемещением и внутренним транзитом служебного и гражданского оружия, а также взаимодействие между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза по вопросам, связанным с государственным контролем за перемещением и внутренним транзитом", – сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, презентуя законопроект. 

Ратификация документа позволит упростить режим выдачи и сократить сроки разрешительных документов для ввоза и вывоза оружия.

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