Сенат ратифицировал Соглашение об упрощении порядка пребывания казахстанцев в Беларуси Политика Айнур Курамысова

©kazpravda.kz

Депутаты Сената Парламента приняли проект Закона Республики Казахстан, регламентирующий пребывание граждан Казахстана в Беларуси и граждан Беларуси в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Законопроект "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Беларусь и граждан Республики Беларусь на территории Республики Казахстан" был одобрен Мажилисом Парламента 12 ноября 2014 года.



Документ поможет упростить порядок пребывания граждан на территориях стран, без обязательной регистрации в соответствующих органах в течение 30 календарных дней с даты въезда.



Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда гражданина одной страны в другую и подтверждается миграционной картой.



В случае пребывания свыше 30 дней человек обязан зарегистрироваться в компетентных органах страны пребывания.