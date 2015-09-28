Сенат РК рассмотрел закон об отбывании уголовного наказания за рубежом

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК рассмотрен законопроект "О ратификации Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената.
Сообщается, что присоединение к данному международному соглашению позволит возвращать осужденных за рубежом граждан Казахстана для отбывания наказания на территории республики. В соответствии с условиями конвенции она может быть применена и к несовершеннолетним преступникам, которые находятся под надзором или действием других мер, а также к лицам, признанным невменяемыми, в целях продолжения их лечения на родине.
Законопроект передан на рассмотрение палаты.
Межамериканская конвенция об отбывании уголовного наказания за рубежом была принята в Манагуа 9 июня 1993 года. Конвенция регламентирует вопросы передачи осужденных лиц, в том числе несовершеннолетних, и лиц, признанных компетентными органами невменяемыми, на территорию страны своего гражданства для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы или, соответственно, в целях лечения таких лиц в принимающем государстве.
Участниками Конвенции являются США, Бразилия, Венесуэла, Канада, Коста-Рика, Мексика, Саудовская Аравия, Уругвай, Чешская Республика, Чили и другие государства.