Сенат согласился приравнять ликвидаторов бандитизма в послевоенный период к ветеранам ВОВ

Депутаты Сената Парламента приняли закон "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и соцразвития РК.
Данное соглашение было подписано 15 апреля 1994 года двенадцатью странами СНГ.
"Проект закона предусматривает внесение следующих изменений и дополнений в данное соглашение: во-первых, дает возможность государствам СНГ предоставлять льготы и гарантии в натуральном виде, исходя из перечня льгот и гарантий, указанных в соглашении, или в виде денежных выплат в соответствии с национальным законодательством государств СНГ", – сообщала
ранее в Мажилисе глава МЗСР РК Тамара Дуйсенова.
Согласно закону предусмотрены равные права граждан в получении натуральных льгот или денежных выплат, независимо от места их проживания, в соответствии с национальным законодательством.
Протоколом предусматривается расширение перечня категорий лиц, на которых распространяется действие Соглашения, включение в него категорий граждан, принимавших непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации незаконных формирований и групп (бандитизма) на территориях Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.
Отметим, что в целях единого подхода к определению категорий граждан бывшего СССР из числа принимавших участие в боевых действиях Соглашение предлагается дополнить Перечнем государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан бывшего Союза.
В целом ратификация Протокола позволит эффективнее реализовывать права граждан на социальные гарантии и льготы, предусмотренные Соглашением.
Принятый Парламентом документ направлен на подпись Главы государства.