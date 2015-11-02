Сенат согласился с назначением Данияра Акишева главой Нацбанка

Депутаты Сената Парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник согласились с назначением Данияра Акишева на должность председателя Национального банка, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на агентство "Интерфакс-Казахстан".
Кандидатуру Акишева, до настоящего времени являвшегося временно исполняющим обязанности помощника Президента – заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента, предложил
Сенату Глава государства.
Кайрат Келимбетов возглавлял Нацбанк с октября 2013 года.
Согласно Конституции, к исключительному ведению Сената Парламента относится дача согласия на назначение Президентом председателя Национального банка.