Сенат вернул в Мажилис поправки по вопросам транспорта и недропользования

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании вернул в Мажилис поправки по вопросам транспорта и недропользования со своими изменениями и дополнениями, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил сенатор Сагындык Лукпанов, законопроектом вносятся поправки в 7 кодексов и 19 законов Казахстана.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты верхней палаты Парламента внесли поправки в части переноса сроков введения в действие норм по передаче в компетенцию местных исполнительных органов функций по установке и обеспечению функционирования автоматизированных станций измерения на автомобильных дорогах общего пользования областного и районного значения, улицах населенных пунктов; по введению инфраструктурного сбора за пользование объектами инфраструктуры, оборудованием и техническими средствами аэропорта, а также по временной балансирующей плате в сфере железнодорожного транспорта.

В целом, нормы законопроекта направлены на совершенствование механизма организации деятельности в сферах гражданской авиации, автомобильных дорог, морского и железнодорожного транспорта, недропользования.