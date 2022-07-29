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Сенатор Андрей Лукин посетил центры оказания социальной поддержки граждан города Нур-Султан

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин встретился с коллективами учреждений акимата города Нур-Султан, а именно: Центров социального обслуживания «Шарапат» и «Жансая», Реабилитационного центра для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями, Центра поддержки института семьи «Жанұя» и другие.

Целью центров является оказание психологической, социальной и юридической помощи каждому гражданину, семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также всесторонняя поддержка.

Кроме того, организации оказывают поддержку многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, людям преклонного возраста, лицам без определенного места жительства.

«Одним из основных направлений социальной политики государства является регулирование социальных условий жизни общества. Поэтому, в целях поддержки отношений между социальными группами и, в целом, для повышения благосостояния и уровня жизни общества, в столице открыты такие центры поддержки социального обслуживания лицам, которые нуждаются в помощи», - отметил Андрей Лукин.

В завершении встреч сенатор поблагодарил за проведенные мероприятия и пожелал плодотворной работы.

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