Сенатор Андрей Лукин встретился с сотрудниками полиции города Нур-Султан

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин посетил Управления полиции районов «Байқоңыр», «Есиль», «Алматы» и «Сарыарқа» Департамента полиции города Нур-Султан.

Сенатор рассказал сотрудникам управлений о законодательной работе Палаты. В частности, сенатор подробно остановился на принятом Сенатом Законе по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия.

Законом сокращаются этапы конкурса, вводится механинизм перевода со спецгосорганов и военнослужащих в правоохранительные органы, а также упрощается прием в ведомственные вузы. Вместе с тем, упорядочивается оценка работы сотрудников, дисциплинарная практика и порядок присвоения досрочных званий.

Андрей Лукин отметил, что данным Законом повысится уровень правовой и социальной защиты сотрудников правоохранительных органов.

В своей заключительной речи сенатор поблагодарил руководство и сотрудников полиции за проведенную встречу и пожелал им плодотворной работы.