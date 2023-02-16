Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания депутатов Госдумы РФ о казахстанской биолаборатории

Фото: senate.parlam.kz

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров прокомментировал высказывания депутатов Государственной Думы Российской Федеарции о казахстанской биолаборатории, сообщает Kazpravda.kz.

"Центральная референтная лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций вопреки утверждениям того, что таких лабораторий в Казахстане "куча", является единственным объектом международного уровня. Задачами этой лаборатории является обеспечение биологической безопасности, разработка и внедрение научных основ мониторинга, профилактики и оценки рисков особо опасных инфекций", - сказал Аскар Шакиров.

По его словам, данная лаборатория финансируется из бюджета и контролируется государством. Результаты работы лаборатории оправдывают не только необходимость наличия такого объекта в стране, но и показывают достижения международного уровня, в частности на базе лаборатории была создана известная вакцина против COVID-19.

"Развитие биотехнологии в Казахстане основано на принципах открытости и неприменения в отношении других стран. Об этом хорошо знают российские эксперты, поскольку неоднократно посещали эту лабораторию. Я думаю, что нашим коллегам - российским депутатам имел бы смысл поинтересоваться у этих экспертов и они бы получили соответствующую информацию", - заявил глава комитета.

Он отметил, что Казахстан является полноправным членом международной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии с положениями данной Конвенции все страны-члены сдают ежегодные отчеты. Эта информация находится в открытом доступе, в том числе и для российских депутатов. Казахстан и Россия довольно конструктивно взаимодействуют на площадках этой Конвенции.

"Особо хотел бы подчеркнуть то, что Казахстан в сотрудничестве с постоянными членами Совета Безопасности ООН работают над продвижением инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании Международного Агентства по биологической безопасности. Основными задачами этого агентства являются недопущение использования биологических разработок в военных целях, а также содействие мирным биологическим исследованиям. Такого рода заявление не соответствует характеру двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

Существуют эффективные каналы взаимодействия между двумя странами, на которых конструктивно обсуждаются все имеющиеся вопросы. В качестве примера одного из таких каналов я бы назвал межпарламентскую площадку, в частности двусторонняя Комиссия по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания России и Сенатом Парламента Республики Казахстан. Заседания в этом формате проводятся регулярно, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Могу сказать, что на протяжении последних трех лет, а последнее заседание было буквально 2 месяца назад вопрос о биолабораториях, тем более в таком контексте не обсуждался и даже не значился в этой повестке.

Считаю, что подобного рода заявления не добавляют авторитета и чести депутатам и наносят существенный урон двусторонним отношениям", - заключил Аскар Шакиров.

Ранее СМИ сообщали, что депутат Госдумы России Николай Коломейцев заявил, что в Казахстане действуют биолаборатории "как в Украине".

"Американцы давно занимаются на генном уровне. Вот все эпидемии, которые возникали… Скажем, Эбола – это против африканцев. Возникал птичий грипп, свиной, коровий грипп – это всё штаммы, которые рассчитаны на определенные расовые группы. (…) В Грузии, Казахстане, Средней Азии действует куча таких лабораторий, как на Украине (…)", – заявил Коломейцев в ходе пленарного заседания Госдумы.