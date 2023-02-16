Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания депутатов Госдумы РФ о казахстанской биолаборатории

Сенат
1207

По мнению Шакирова, подобного рода заявления не добавляют авторитета и чести депутатам РФ и наносят существенный урон двусторонним отношениям.

Фото: senate.parlam.kz

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров прокомментировал высказывания депутатов Государственной Думы Российской Федеарции о казахстанской биолаборатории, сообщает Kazpravda.kz.

"Центральная референтная лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций вопреки утверждениям того, что таких лабораторий в Казахстане "куча", является единственным объектом международного уровня. Задачами этой лаборатории является обеспечение биологической безопасности, разработка и внедрение научных основ мониторинга, профилактики и оценки рисков особо опасных инфекций", - сказал Аскар Шакиров.

По его словам, данная лаборатория финансируется из бюджета и контролируется государством. Результаты работы лаборатории оправдывают не только необходимость наличия такого объекта в стране, но и показывают достижения международного уровня, в частности на базе лаборатории была создана известная вакцина против COVID-19.

"Развитие биотехнологии в Казахстане основано на принципах открытости и неприменения в отношении других стран. Об этом хорошо знают российские эксперты, поскольку неоднократно посещали эту лабораторию. Я думаю, что нашим коллегам - российским депутатам имел бы смысл поинтересоваться у этих экспертов и они бы получили соответствующую информацию", - заявил глава комитета.

Он отметил, что Казахстан является полноправным членом международной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии с положениями данной Конвенции все страны-члены сдают ежегодные отчеты. Эта информация находится в открытом доступе, в том числе и для российских депутатов. Казахстан и Россия довольно конструктивно взаимодействуют на площадках этой Конвенции.

"Особо хотел бы подчеркнуть то, что Казахстан в сотрудничестве с постоянными членами Совета Безопасности ООН работают над продвижением инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании Международного Агентства по биологической безопасности. Основными задачами этого агентства являются недопущение использования биологических разработок в военных целях, а также содействие мирным биологическим исследованиям. Такого рода заявление не соответствует характеру двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

Существуют эффективные каналы взаимодействия между двумя странами, на которых конструктивно обсуждаются все имеющиеся вопросы. В качестве примера одного из таких каналов я бы назвал межпарламентскую площадку, в частности двусторонняя Комиссия по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания России и Сенатом Парламента Республики Казахстан. Заседания в этом формате проводятся регулярно, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Могу сказать, что на протяжении последних трех лет, а последнее заседание было буквально 2 месяца назад вопрос о биолабораториях, тем более в таком контексте не обсуждался и даже не значился в этой повестке.
Считаю, что подобного рода заявления не добавляют авторитета и чести депутатам и наносят существенный урон двусторонним отношениям", - заключил Аскар Шакиров.

Ранее СМИ сообщали, что депутат Госдумы России Николай Коломейцев заявил, что в Казахстане действуют биолаборатории "как в Украине".

"Американцы давно занимаются на генном уровне. Вот все эпидемии, которые возникали… Скажем, Эбола – это против африканцев. Возникал птичий грипп, свиной, коровий грипп – это всё штаммы, которые рассчитаны на определенные расовые группы. (…) В Грузии, Казахстане, Средней Азии действует куча таких лабораторий, как на Украине (…)", – заявил Коломейцев в ходе пленарного заседания Госдумы.

 

 

Популярное

Все
Банду скотокрадов задержали в ЗКО
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
Экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
Астрономы предупредили о магнитной буре 18 февраля
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: что нового в агитационной кампании
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Стабфонды начали реализацию лука
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Скляр ответил на вопрос о готовности Алматы к землетрясению
Ограничить деятельность СПК намерены в Казахстане
О коррупции вокруг проекта "Артспорт" высказался сенатор Ру…
В законе об образовании нет ни слова о безопасности в школа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]