Сенатор Бакытжан Жумагулов встретился с личным составом Академии гражданской защиты

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бакытжан Жумагулов в ходе рабочей поездки в город Кокшетау посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Сенатор ознакомился с материально-технической базой, учебными и образовательными программами, посетил музей, учебные корпуса, лаборатории Академии.

В ходе встречи с сотрудниками и профессорско-преподавательским составом Академии сенатор рассказал о Конституционных реформах, проводимых по инициативе Президента, важности сохранения национальных ценностей, законотворческой работе Палаты и принятых на прошлой сессии парламента законах, а также обсудил вопросы дальнейшего развития ВУЗа.

Кроме того, участниками встречи были озвучены ряд предложений, направленных на повышение качества образования в сфере гражданской защиты и улучшения материально-технической и учебно-методической базы Академии гражданской защиты.

Бакытжан Жумагулов отметил, что все поднятые вопросы будут учтены в ходе законотворческой деятельности и проработаны с соответствующими государственными органами.