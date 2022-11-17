Сенатор Байахметов недоволен темпами финансирования строительства моста через реку Иртыш в Семее

Темпами финансирования строительства мостов через Бухтарминское водохранилище и реку Иртыш в городе Семей недоволен сенатор Бакытжан Байахметов. О рисках срыва их строительства и введения в эксплуатацию сенатор рассказал в своем депутатском запросе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Сената Парламента РК.

По информации парламентария, для продолжения строительства мостового перехода на водохранилище МИИР запросило на следующий год 20 млрд тенге. Однако в республиканском бюджете учтено лишь 2 млрд тенге.

«В целях своевременного и качественного исполнения поручения главы государства требуется выделение из республиканского бюджета в 2023 году средств в сумме 20 млрд тенге, в 2024 году - 21,8 млрд тенге на строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище», - сказал Бакытжан Байахметов.

Аналогичная ситуация складывается и с планами финансирования моста через реку Иртыш в городе Семей, стоимость которого составляет 32 млрд тенге.

«В республиканском бюджете на 2023-2025 годы предусматривается финансирование объекта в объеме 500 млн тенге – 2023 году и 1,5 млрд тенге - в 2024 году. Данная ситуация ведет к срыву сроков исполнения поручения главы государства и соответствующему удорожанию проекта. По сроку реализации проект должен быть завершен до 2025 года. В связи с вышеуказанным просим оказать содействие, предусмотреть финансирование данного проекта в объеме 15 млрд тенге в 2023 году в рамках уточнения республиканского бюджета, а также в 2024 году – в объеме 17 млрд тенге», - отметил сенатор.