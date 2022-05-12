Сенатор Бекназаров встретился с жителями Шымкента

Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров в ходе поездки в город Шымкент встретился с жителями и акимом Каратауского района мегаполиса. На встрече сенатор рассмотрел обращения граждан, проживающих в населенных пунктах вновь присоединившихся к району Каратау.

Депутат ознакомился с ходом работ по проведению электрических сетей, газоснабжения, освещению жилых домов в населенном пункте Кайнарбулак, а также дал конкретные рекомендации по улучшению инфраструктуры представителям соответсвующих органов и взял эти вопросы под личный контроль.

Вместе с тем, сенатор Бекназаров обсудил с участниками встречи вопросы, касающиеся реформ и отметил, что поправки в Конституцию страны предусматривают демократическое обновление и существенные изменения в развитии нового Казахстана.

«Республиканский референдум, который состоится 5 июня, придаст импульс развитию нового Казахстана. В этот день наши граждане своим решением определят курс развития нашей страны на предстоящий период», - сказал Сенатор Нурлан Бекназаров.