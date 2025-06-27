Сенатор Булавкина требует, наконец, отходить от сырьевого экспорта к заводам по переработке сельхозсырья

Сенат
90
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Сената Ольга Булавкина в ходе обсуждения на совместном заседании палат Парламента отчетов Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета 2024 года требует, наконец, отходить от сырьевого экспорта к заводам глубокой переработки сельхозсырья, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она отметила, что прошедший период Министерство сельского хозяйства столкнулось с рядом критических проблем, которые негативно отразились на агропромышленном комплексе. Так, с 1 марта 2025 года мукомольная отрасль оказалась в сложной ситуации. Субсидирование экспорта зерна привело к росту внутренних цен на пшеницу, сделав переработку нерентабельной - из 250 мукомольных предприятий активно работают лишь 80.  

«Страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан, увеличили импорт дешевого казахстанского зерна для собственной переработки, вводя дискриминационные пошлины на казахстанскую муку. В результате экспорт муки из Казахстана в Узбекистан упал с 1,3 млн тонн до 420 тыс. тонн – в три раза. Экспорт зерна пшеницы за этот же период возрос с 658 тыс. до 3 млн тонн – то есть в 4,5 раза», - констатировала сенатор. 

Есть проблемы в производстве молочной продукции. 

«По информации Минсельхоза, в Казахстане перерабатывалось в три раза меньше молока, чем производилось — всего 2,1 млн из 6,5 млн тонн, основные расхождения выявили по личным подсобным хозяйствам, что привело к недостатку сырья для переработки. И как следствие, произошел рост импорта молочной продукции, в частности сливочного масла и сыров, при этом себестоимость казахстанского масла оказалась вдвое выше импортного. Такое различие значительно снизило конкурентоспособность для местных производителей», - отметила депутат Булавкина. 

Также, сказала депутат, из-за проблем с логистикой и недостатком складских помещений для временного хранения урожая, а также устаревшего оборудования на сахарных заводах, не способных оперативно перерабатывать большие объемы, в 2024 году фермеры Казахстана столкнулись с задержками при сдаче сахарной свеклы, что повлияло на задержки с выплатами и привело к убыткам.

В связи с вышеизложенным, Министерству сельского хозяйства вместо сырьевого экспорта необходимо строительство заводов глубокой переработки с учетом стимулирования переработки и экспорта, путем введения льгот для экспортеров переработанной продукции,  резюмировала сенатор.

#Сенат

Популярное

Все
Неугасимое пламя души
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
Награды тем, кто всегда в центре событий
Важно быть полезной
Красные машины и каска из металла
Политическая воля и законодательные шаги
Казахстан заинтересовался покупкой 500 тысяч коз из Монголии
С новосельем поздравили героев Паралимпиады
Возьмите меня в газету!
Лето с пользой и удовольствием
На сцене «Астана Опера» – балет-феерия «Спящая красавица»
Дети – наш приоритет
Цифровизация и искусственный интеллект должны стать приоритетами для ЕАЭС
Так писали историю
Верность любимому делу
Работа проделана большая – впереди новые задачи
Растет достойная смена
Таңба-тұмар – семейная реликвия казахов
Лучшим в профессии
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС РК
20 лет без паспорта прожила казахстанка
ИИ возвращает кошек домой
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Сенатор бьет тревогу в связи с износом энергетической отрас…
Сенат утвердил ряд норм о развитии городов республиканского…
Принят закон об уголовной ответственности за принуждение к …
В Казахстане расширяются виды медпомощи для незастрахованны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]