Депутат Сената Ольга Булавкина в ходе обсуждения на совместном заседании палат Парламента отчетов Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета 2024 года требует, наконец, отходить от сырьевого экспорта к заводам глубокой переработки сельхозсырья, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она отметила, что прошедший период Министерство сельского хозяйства столкнулось с рядом критических проблем, которые негативно отразились на агропромышленном комплексе. Так, с 1 марта 2025 года мукомольная отрасль оказалась в сложной ситуации. Субсидирование экспорта зерна привело к росту внутренних цен на пшеницу, сделав переработку нерентабельной - из 250 мукомольных предприятий активно работают лишь 80.

«Страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан, увеличили импорт дешевого казахстанского зерна для собственной переработки, вводя дискриминационные пошлины на казахстанскую муку. В результате экспорт муки из Казахстана в Узбекистан упал с 1,3 млн тонн до 420 тыс. тонн – в три раза. Экспорт зерна пшеницы за этот же период возрос с 658 тыс. до 3 млн тонн – то есть в 4,5 раза», - констатировала сенатор.

Есть проблемы в производстве молочной продукции.

«По информации Минсельхоза, в Казахстане перерабатывалось в три раза меньше молока, чем производилось — всего 2,1 млн из 6,5 млн тонн, основные расхождения выявили по личным подсобным хозяйствам, что привело к недостатку сырья для переработки. И как следствие, произошел рост импорта молочной продукции, в частности сливочного масла и сыров, при этом себестоимость казахстанского масла оказалась вдвое выше импортного. Такое различие значительно снизило конкурентоспособность для местных производителей», - отметила депутат Булавкина.

Также, сказала депутат, из-за проблем с логистикой и недостатком складских помещений для временного хранения урожая, а также устаревшего оборудования на сахарных заводах, не способных оперативно перерабатывать большие объемы, в 2024 году фермеры Казахстана столкнулись с задержками при сдаче сахарной свеклы, что повлияло на задержки с выплатами и привело к убыткам.

В связи с вышеизложенным, Министерству сельского хозяйства вместо сырьевого экспорта необходимо строительство заводов глубокой переработки с учетом стимулирования переработки и экспорта, путем введения льгот для экспортеров переработанной продукции, резюмировала сенатор.