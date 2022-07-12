Сенатор Булавкина встретилась с жителями Шемонаихинского района

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина в ходе своей рабочей поездки посетила Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области, где побывала на молочно-товарной ферме в селе Рулиха и ознакомилась с ходом строительства водопроводных сетей в селе Пруггерово.

В ходе встречи в селе Рулиха депутату рассказали о деятельности молочно-товарной фермы, где в сутки производится 12000 литров молока жирностью до 5%. В коллективе работают более 40 человек. Хозяйство полностью обеспечивает себя кормовой базой, есть свой небольшой комбикормовый цех.

Сенатор также посетила село Пруггерово, в котором второй год идёт строительство водопровода стоимостью более 464 миллионов тенге. Сейчас строительство водопровода подходит к завершению.

Все проблемные вопросы, поднятые во время посещения региона, депутат пообещала держать на контроле.