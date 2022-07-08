Сенатор Дана Нуржигит встретилась с жителями Кызылординской области

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Дана Нуржигит в рамках рабочей поездки посетила Кызылординскую область, где встретилась с местными жителями и рассказала им об итогах деятельности Палаты.

Так, посещая село Лақалы Казалинского района сенатор приняла участие в торжественном открытии мемориала «Құрмет алаңы», а также поучаствовала в закладке фундамента строящейся мечети. Кроме того, сенатор встретилась с жителями поселка и обсудила актуальные вопросы, интересующие сельчан.

«Лакалы для меня особое место. Основная просьба сельчан – отремонтировать семикилометровую дорогу на въезде в село и построить центр культуры – сельский клуб. В свою очередь, я постараюсь приложить все усилия для решения данных проблем», -сказала Дана Нуржигит.

Кроме того, депутат приняла участие в семинаре-тренинге на тему «Сознательные родители – счастливые дети». Также в мероприятии, организованном республиканским общественным объединением родителей и местными исполнительными органами, приняли участие более 50 родителей.

Сенатору Дане Нуржигит рассказали, что целью мероприятия является предупреждение и недопущение агрессивных действий с целью причинения физического или психоэмоционального вреда детям.