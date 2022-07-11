Сенатор Динар Нукетаева ознакомилась с деятельностью ВУЗов Алматы

Депутат Сената Парламента Динар Нукетаева в ходе своей рабочей поездки в город Алматы посетила Академию гражданской авиации с целью ознакомления с деятельностью учебного заведения и вопросами, требующими внимания депутатов. В ходе встречи сенатору презентовали работу и план развития вуза.

Кроме того, парламентарий также посетила Казахский национальный аграрный исследовательский университет. Ученые КазНАИУ представили последние научные разработки исследователей университета в сферах сельского хозяйства и лесных ресурсов.

Парламентарий, ознакомившись с деятельностью вуза и презентациями выступающих, отметила значимый вклад университета в развитие аграрной науки и подготовки квалифицированных кадров агропромышленного комплекса страны.