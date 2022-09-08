Сенатор Дюсембаев предложил пути решения дефицита ГСМ

Ежегодную проблему, связанную с дефицитом дизельного топлива, в своем депутатском запросе озвучил сенатор Гумар Дюсембаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам депутата, причиной тому является низкая загруженность одного из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Западно-Казахстанской области - АО «Конденсат», которое является единственным заводом в Казахстане, обеспечивающим выпуск топлива экологического класса К-5. Однако на протяжении более чем пяти лет предприятие не имеет доступ к рентабельному сырью для переработки и выпуску востребованного на рынке бензина и дизтоплива. Вопрос уже не один год решается на различных государственных уровнях, но безуспешно.

«В настоящий момент республике, как в прежние годы, вновь не хватает дизельного топлива. Ежегодная проблема, связанная с

недостатком производства этого нефтепродукта на трех крупных НПЗ страны, объясняется Министерством энергетики вывозом ГСМ транзитным транспортом из соседних государств. Не помогла решить эту проблему так долго освещаемая тема модернизации трех крупных НПЗ, после которой дефицит стал еще более ощущаться во время посевных и уборки урожая», - сказал Гумар Дюсембаев.

Кроме того, парламентарий отметил, что предприятие находится на грани его остановки с полным сокращением трудового коллектива, насчитывающего около 500 работников, в основном проживающих в ЗКО, а его загрузка за прошедшие годы не превышала 10% от утвержденных объемов Паспорта производства НПЗ.

«В соответствии с вышеизложенным, просим оказать содействие в скорейшем решении вопроса по загрузке НПЗ АО «Конденсат», что позволит продолжить работу компании и сохранить коллектив, что положительно отразится на экономической

устойчивости западного региона, а также решит сложившийся дефицит ГСМ на внутреннем рынке нефтепродуктов», - резюмировал сенатор.