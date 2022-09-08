Фото: senate.parlam.kz
Сенат , Энергетика
Сенатор Дюсембаев предложил пути решения дефицита ГСМ

Ежегодную проблему, связанную с дефицитом дизельного топлива, в своем депутатском запросе озвучил сенатор Гумар Дюсембаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам депутата, причиной тому является низкая загруженность одного из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Западно-Казахстанской области - АО «Конденсат», которое является единственным заводом в Казахстане, обеспечивающим выпуск топлива экологического класса К-5. Однако на протяжении более чем пяти лет предприятие не имеет доступ к рентабельному сырью для переработки и выпуску востребованного на рынке бензина и дизтоплива. Вопрос уже не один год решается на различных государственных уровнях, но безуспешно.

«В настоящий момент республике, как в прежние годы, вновь не хватает дизельного топлива. Ежегодная проблема, связанная с
недостатком производства этого нефтепродукта на трех крупных НПЗ страны, объясняется Министерством энергетики вывозом ГСМ транзитным транспортом из соседних государств. Не помогла решить эту проблему так долго освещаемая тема модернизации трех крупных НПЗ, после которой дефицит стал еще более ощущаться во время посевных и уборки урожая», - сказал Гумар Дюсембаев.

Кроме того, парламентарий отметил, что предприятие находится на грани его остановки с полным сокращением трудового коллектива, насчитывающего около 500 работников, в основном проживающих в ЗКО, а его загрузка за прошедшие годы не превышала 10% от утвержденных объемов Паспорта производства НПЗ.

«В соответствии с вышеизложенным, просим оказать содействие в скорейшем решении вопроса по загрузке НПЗ АО «Конденсат», что позволит продолжить работу компании и сохранить коллектив, что положительно отразится на экономической
устойчивости западного региона, а также решит сложившийся дефицит ГСМ на внутреннем рынке нефтепродуктов», - резюмировал сенатор.

Популярное

Все
Страшно такое произносить, но костанайская трагедия – предсказуемый итог провальной лесной политики
Противопожарные поезда сумели отстоять нефтебазу, остановив огонь прямо у резервуаров
В Алматинской области участились случаи жестокого обращения с животными
Когда старость в радость
Как живет Аулиекольский район после крупного пожарища, увидели корреспонденты «КП»
В Кокшетау встречали кандасов
К мандатам доверие есть
Как звучит адронный коллайдер
В Кызылординской области с начала года бродячие кошки и собаки покусали уже почти семьсот человек
Все ракетки в гости к нам
Нам достаточно одной победы
Не задалась карьера наркокурьера
Пожар – это война
«Арба» – движение вперед
В краю кудрявых берез
Надежда на общее будущее
Дамы, ваш выход!
Новый рекорд Гиннесса
Перевалила жатва за экватор
За решеткой оказались два шымкентских предпринимателя, незаконно реализовывавшие мазут в особо крупном размере
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Водителя со 100 кг наркотиков задержали в Костанайской области
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Токаев предложил ограничить срок президентского мандата – 7 лет без права переизбрания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали

Читайте также

Президент , Поручения , Энергетика
Токаеву доложили о мерах по стабилизации ситуации на рынке …
Правительство , Сенат
"Одни отписки" – сенатор Куришбаев не доволен ответами прав…
Сенат , Сельское хозяйство
Нормы Земельного кодекса превратились в инструменты обогаще…
Сенат , Образование
Порядка полумиллиона мест будет не хватать в школах через п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]