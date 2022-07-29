Сенатор Канатбек Сафинов ознакомился с деятельностью Республиканской палаты частных судебных исполнителей

Депутат Сената Парламента РК Канатбек Сафинов провел встречу с представителями Республиканской палаты частных судебных исполнителей, где ознакомился с деятельностью организации.

В ходе встречи сенатор рассказал о проводимых политических реформах, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана и новшествах в сфере исполнительной власти.

Подводя итоги встречи, Канатбек Сафинов отметил, что «совместными усилиями мы должны усовершенствовать работу частных судебных исполнителей, чтобы в дальнейшем избежать резонансных несчастных случаев при выполнении профессиональной деятельности».