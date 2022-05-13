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Сенатор Кул-Мухаммед обсудил предстоящий референдум с личным составом Национального университета обороны

Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с личным составом Национального университета обороны имени Первого Президента РК.

Сенатор рассказал слушателям и профессорско-преподавательскому составу военного учреждения о предстоящем референдуме по изменениям в Конституцию, добавив, что поправки затрагивают треть статей Основного закона.

«В частности, устанавливается запрет на членство Президента в политических партиях в период осуществления им своих полномочий. Близким родственникам Президента запрещается занимать руководящие должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора. Также будет демократизирован порядок формирования и усиления полномочий представительных органов. Кроме того, в соответствующем законопроекте прописана важная новелла о закреплении в Конституции нормы о том, что земля и ее недра, воды, растительный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана», - сообщил сенатор Кул-Мухаммед.

В ходе встречи со стороны военнослужащих были озвучены вопросы, касающиеся и других конституционных изменений, в том числе, связанных с механизмом защиты прав граждан. Отвечая на вопросы, сенатор подчеркнул, что существующие меры будут значительно усилены.

«В целях усиления механизма защиты прав граждан создается Конституционный Суд, в которой смогут обращаться граждане на соответствие Основному закону нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Отныне полностью запрещается смертная казнь, повышается статус Уполномоченного по правам человека, деятельность которого будет регулироваться конституционным законом», - добавил сенатор.

Кроме того, участниками встречи были обсуждены изменения в Конституцию в части повышения участия населения в управлении страной, изменения роли и статуса Парламента и другие. 

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