Сенатор Лукпанов посетил Атыраускую область

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Сагындык Лукпанов прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, где посетил ряд населенных пунктов, в ходе которых встретился с предпринимателями и депутатами районных маслихатов.

Сенатор посетил социальные объекты в Махамбетском районе, где ознакомился с ходом строительства теплицы площадью 22 гa, которая расположена в селе Акжайык.

«Для развития села важно не только внедрение современных технологий, но и решение проблем дефицита кадров. Необходимо готовить местные кадры. На сегодняшний день для переезда сельчан в трудодефицитные регионы нацелена государственная программа «Еңбек», - отметил депутат.

В завершении рабочей поездки депутат посетил ряд социальных объектов в Исатайском районе, где ознакомился с недавно завершенным строительством школы на 320 мест в районном центре. Сейчас ведутся работы по оснащению школы необходимым оборудованием. При этом депутат отметил необходимость соблюдения срока ввода объекта.

В ходе встреч сенатор рассказал об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые нормы принятых в ходе прошедшей сессии законов. Также были обсуждены проблемы, волнующие местных жителей, касательно системы здравоохранения, дорог, обеспечения питьевой водой в регионе.