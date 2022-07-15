Сенатор Ляззат Калтаева обсудила проблемы лиц с инвалидностью города Алматы

Депутат Сената Парламента Ляззат Калтаева в ходе рабочей поездки в город Алматы посетила Республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан.

Визит сенатора был связан с многочисленными обращениями читателей библиотеки по вопросу помещения, которое многие годы арендуется и находится в плачевном состоянии.

Кроме того, Ляззат Калтаева встретилась с получателями услуг социально-реабилитационного центра «ЕРЗИ». На встрече были обсуждены проблемы доступной среды для пользователей колясок, необходимости индивидуального подхода при обеспечении техническими средствами реабилитации, а также доступом к санаторно-курортному лечению.

Парламентарий заверила, что поднятые вопросы будут систематизированы и станут основой для депутатских запросов и законотворческой работы в ходе предстоящей сессии Парламента РК.