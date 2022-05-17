Сенатор Мухтар Джумагазиев рассказал об изменениях в Конституцию жителям Актобе

Депутат Сената Парламента Мухтар Джумагазиев встретился с жителями города Актобе и студентами сельскохозяйственного колледжа. Кроме того, он посетил Айтекебийский и Хромтауский районы области.

Главной темой встреч стали конституционные реформы Президента и политико-правовое развитие Казахстана. Сенатор рассказал об изменениях проводимых в стране и целях референдума, который придаст новый импульс развитию Казахстана.

«Референдум - это отличная возможность для народа Казахстана. Надеюсь, что в будущем это приведет ко многим позитивным изменениям в нашей стране, поэтому при внесении изменений в Конституцию важную роль будет играть активность каждого гражданина», - сказал Мухтар Жумагазиев.

Актюбинцы поддержали призыв сенатора об активном участии в референдуме, заявили что не упустят такой возможности и выразили свою готовность в совместном участии в построении Нового Казахстана