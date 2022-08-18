Сенатор напомнил служителям Фемиды об основном приоритете реформы судебной системы

Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков в рамках рабочей поездки посетил Карасайский район Алматинской области.

В ходе визита сенатор ознакомился с работой административного суда и провел встречу с судьями, где обсудил вопросы, касающиеся повышения качества правосудия и улучшения отбора кадров.

«Только за последние четыре года законодательным органом приняты 33 закона, направленные на модернизацию судебной системы. Основными приоритетами судебной реформы являются повышение доверия к судам, высокий уровень профессионализма судей, обеспечение доступа граждан к правосудию», - отметил Владимир Волков.

Кроме того, участники встречи обсудили и вопросы, касающиеся развития института медиации, а также приоритеты дальнейшего повышения качества правосудия.