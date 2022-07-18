Сенатор Нариман Турегалиев встретился с жителями сел Жанибекского района

Депутат Сената Парламента РК Нариман Турегалиев в ходе своей рабочей поездки посетил Жанибекский район Западно-Казахстанской области, где провел встречи с жителями Куйгенкольского, Жанибекского, Тауского и Камыстинского сельских округов и ознакомился с вопросами, волнующими местное население.

На встречах были затронуты вопросы обеспечения питьевой водой, состояния внутрипоселковых дорог, роста цен на продукты, качества образования, нехватка врачей как в райцентре, так и в селах района.

Также депутаты ознакомились с ходом строительных работ на участке дороги Жанибек-Талов-Малый Узень, протяженностью 15 км. На эти работы из средств Национального фонда было выделено 644 млн. тенге. В этом году будет построено 8 км дорог. Завершение строительства дороги планируется в октябре следующего года.