Проблемы, касающиеся весенне-паводковой ситуации, поднял в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра сенатор Сергей Ершов.

Депутат отметил, что каждая весна в Казахстане сопровождается паводками. Особое беспокойство вызывает состояние, а в ряде случаев и полное отсутствие гидротехнических сооружений на плотинах и дамбах, подавляющее большинство которых построены в 60-70 годы прошлого столетия и в настоящее время физически и морально изношены до 40%. Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте либо модернизации.

Сенатор напомнил, что в феврале текущего года Президент поручил правительству разработать проект нового Водного кодекса, поскольку принятый в 2003 году кодекс не дает возможности сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать.

«Следует отметить, что этот вопрос на протяжении ряда лет обсуждался в Сенате на парламентских слушаниях, правительственном часе, где совместно с участием ученых и экспертов были выработаны комплексные рекомендации с пошаговыми действиями. Правительство, руководители центральных и местных исполнительных органов в своих отчетах и ответах не раз нас заверяли о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны, однако текущая паводковая ситуация, в частности в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях свидетельствует об обратном», - сказал сенатор Ершов.

В связи с этим, депутат попросил Правительство принять необходимые системные меры организационного, законодательного и комплексного характера, направленные на предупреждение и ликвидацию паводковых ситуаций и дать ответ на ближайшем заседании Палаты.