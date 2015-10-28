Сенатор посетила Исландию Свежий выпуск 446 Роза Рахметуллина

В рамках визита Б. Айтимова встретилась с Президентом Исландии Олавуром Гримссоном, спикером Парламента Эйнаром Гудфиннссоном, генеральным директором по международным делам и безопасности МИД Й. Валиссоном.

Вручив послание Главы государства Президенту О. Гримссону с просьбой поддержать кандидатуру Казахстана на пост непостоянного члена СБ ООН, Б. Айтимова рассказала о вкладе нашей страны в глобальное ядерное разоружение, в том числе об отказе Казахстана от ядерного потенциала, закрытии Семипалатинского полигона, создании Банка низкообогащенного урана и других международных инициативах. Президент О. Гримссон передал слова благодарности Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его личные усилия по поддержанию международной безопасности и стабильности.

Б. Айтимова также проинформировала о проведении в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017» и пригласила Исландию принять участие в ее работе. Исландская сторона подтвердила стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество и предложила рассмотреть возможность установки совместного павильона скандинавских стран (Nordic Group) на ЭКСПО-2017.



