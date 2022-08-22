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Сенатор посоветовал сотрудникам СЭЗ в Таразе не увлекаться химией
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил Шуский район, где ознакомился с работой ряда объектов.
Сенатор посетил специальную экономическую зону «Таразский химический парк» и ознакомился с реализуемыми проектами СЭЗ.
«Для избежания стагнации работы экономической зоны, необходимо уделить внимание открытию производственных центров и по другим направлениям, помимо химического», - отметил Бекболат Орынбеков.
Парламентарий также ознакомился с ходом строительства межрайонного детского реабилитационного центра и школы имени Аль-Фараби.