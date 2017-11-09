Сенатор предложил увеличить пошлину за разводы

Депутат Сената Парламента РК Али Бектаев предложил установить пошлину за расторжение брака в повышенном размере, сообщает МИА "Казинформ"
.
По его мнению, такая мера сможет помочь сохранить казахстанские семьи. Сенатор отметил, что за последние 5 лет количество разводов составило более 51 тысячи, увеличившись на 4 тысячи.
"Число разводов среди молодых в сельских местностях тоже растет. Нельзя говорить, что причиной текущей ситуации являются только социально-экономические проблемы. Главная причина – это низкий уровень воспитания", – сказал Бектаев в ходе пленарного заседания Сената.
Вместе с тем депутат подчеркнул, что в обществе истощаются семейные ценности. Число пожилых людей в домах престарелых за последние 5 лет выросло на 26%. И у 40% из них дети живы.
В связи с этим он предложил принять в Казахстане госпрограмму по поддержке семьи, развитию семейных ценностей. В ее рамках Али Бектаев видит появление научно-исследовательского института "Семья и брак" при Министерстве образования и науки, при отделах загса – центров психологических консультаций.
Также он советует зачислить время нахождения в отпуске по уходу за ребенком в общий трудовой стаж, выпускать через госзаказ книги с опытом лучших семей и ввести в КоАП статью о применении административной меры к родителям, чьи дети пошли на проступок или преступление.