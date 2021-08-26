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Сенатор призвал фермеров Кызылординской области активнее страховать скот
Сенатор Мурат Бактиярулы встретился с жителями аулов Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.    

Проблемы с финансированием сферы дошкольного и школьного образования, а также работа системы обязательного медстрахования стали основными вопросами, которые поднимали во время встречи с депутатом Сената Муратом Бактиярулы жители Казалинского района. Вместе с тем руководители крестьянских хозяйств сообщили сенатору о недостатках и упущениях в сфере государственных закупок, а представители областного маслихата рассказали об имеющихся вопросах в сфере здравоохранения.

Выслушав пожелания сельчан и, в свою очередь, рассказав об итогах работы Сената за прошедшую сессию, Мурат Бактиярулы подчеркнул, что озвученные земляками вопросы он обязательно изучит и в последующем доведёт их до компетентных органов.

В ходе встречи с фермерами Аральского района обсуждались вопросы касающиеся сферы животноводства, в том числе назначение льгот и субсидий со стороны государства, которые предназначены для приобретения кормов для животных. Учитывая имеющиеся природно-климатические и эпизоотические риски, Мурат Бактиярулы призвал фермеров уделять больше внимания работе по страхованию поголовья скота.

В завершении поездки депутат ознакомился с ходом работ, проводимых на реке Сырдарья и по ремонту водовода. Сенатор проекту уделил особое внимание, потому что это поможет заполнить озёрную систему водой, а также орошать пастбищные и сенокосные угодья сразу в нескольких сельских округах.

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