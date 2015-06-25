Сенатор призывает ужесточить наказание за педофилию

Сенатор Бектас Бекназаров ранее возглавлял Верховный суд РК.
Внести методы медицинской и химической кастрации педофилов на законодательном уровне предлагает сенатор Бектас Бекназаров, передает Kazpravda.kz
. Соответствующий депутатский запрос с пакетом предложений по ужесточению наказания за сексуальное насилие он сегодня направил Премьер-Министру Казахстана Кариму Масимову.
Сегодняшние реалии, по мнению сенатора, требуют применения жестких кардинальных мер против данного вида преступления.
"Главной преградой на пути данного вида преступления должно стать ужесточение требований закона, устанавливающих ответственность за сексуальное насилие в целом, в том числе насильственные действия в отношении подростков", – сказал Бектас Бекназаров, озвучивая свой запрос во время пленарного заседания Сената.
Парламентарий привел примеры из международной законодательной практики по введению медицинской и химической кастрации в качестве одного из видов наказания для преступников-педофилов.
"Необходимо пересмотреть основания облегчения наказания осужденных за совершение указанного грубого преступления. Предусмотреть в законопроекте исключение из законодательства норм, предусматривающих условное наказание, замену на более легкое наказание, облегчение наказания путем амнистии в отношении них. Пересмотреть институт прекращения уголовного преследования лиц, виновных в совершении такого вида преступных деяний, путем применения с представителями потерпевшего путем прошения", – предложил сенатор.
Напомним, что ввести кастрацию для педофилов в качестве наказания ранее предложили
в Генеральной прокуратуре Казахстана. Кроме того, в Правительстве вышли с инициативой создания общенациональной базы
данных сексуальных преступников с возможностью информирования общества об их местонахождении.