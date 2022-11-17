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Сенат , Спорт

Сенатор Сарыбаев раскритиковал ситуацию в спортивной сфере Казахстана

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев подверг критике ситуацию, складывающуюся в сфере спорта страны. Об этом он заявил в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат отметил, что в настоящее время у тренеров в стране сложилась тенденция привлекать детей к занятиям спортом с раннего возраста, когда детский организм физически и психологически еще не готов к серьезным нагрузкам. Особенно широко такие тенденции распространены в боевых искусствах. И все это негативно влияет на здоровье подрастающего поколения.

«Следует также отметить, что ранее существовали правила, определяющие, в скольких гонках могут участвовать дети и подростки в год. В настоящее время такие нормы в нашей стране не приняты. Такие ситуации зачастую являются следствием того, что федерации открываются и работают самостоятельно. В нашей стране действуют 22 республиканские федерации карате, 6 федераций тхэквондо и 4 по смешанным единоборствам ММА, и это только те, о которых мы знаем», - сказал Галиаскар Сарыбаев.

В этой связи, депутат предлагает подготовить воспитательно-тренировочные методики с учётом особенностей детского организма.

Кроме того, сенатор считает важным усилить роль спортивных федераций в школах, колледжах и вузах, а также зарегистрировать профессиональные спортивные клубы, спортсменов всех видов спорта, тренеров и судей в федерациях по видам спорта и обеспечить лицензирование их деятельности.

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