Сенатор Сергей Ершов посетил один из филиалов ТОО «Корпорация Казахмыс»

Депутат Сената Парламента Сергей Ершов посетил один из филиалов ТОО «Корпорации Казахмыс», расположенный в городе Алматы. В ходе посещения сенатор встретился с административно-управленческим персоналом данного филиала.

Основной темой для обсуждения во время встречи депутата с коллективом стали реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также важность проведения предстоящего референдума.

«Предстоящий референдум по предлагаемым поправкам в Конституцию является важным этапом политических реформ, инициированных Президентом страны. 5 июня текущего года нам всем предстоит сделать ответственный выбор по предложенным направлениям демократических преобразований в нашей стране. Уверен, что многие наши граждане придут на свои избирательные участки, чтобы выразить своё мнение для будущего нашего государства», - сказал сенатор.

Также сенатор ответил на все возникшие вопросы в ходе встречи и пожелал удачи, благополучия коллективу филиала ТОО «Корпорации Казахмыс».