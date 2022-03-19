В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область сенатор Сергей Ершов посетил ряд военных учреждений, где встретился с военнослужащими, а также с членами областной призывной комиссии и призывниками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи с военнослужащими и руководством регионального командования «Астана», сенатор рассказал о политических реформах, озвученных Президентом страны в Послании народу Казахстана. Обсуждались непосредственно вопросы реформирования Парламента, новшества в сфере исполнительной власти, изменения в административно-территориальном устройстве страны, партийная система, события трагического января.

Также в ходе встречи Сергей Ершов рассказал о законопроектах, инициаторами которых выступили сами депутаты Сената. Предлагаемые изменения касаются дальнейшего укрепления потенциала вооруженных сил, решения вопросов жилищного обеспечения военнослужащих и прохождения ими воинской службы.

В этот же день состоялась встреча сенатора с членами областной призывной комиссии и призывниками в Вооруженные силы РК.

Депутат ознакомился с процессом прохождения медицинской комиссии призывников, пообщался с врачами и призывниками. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся бесплатного лечения призывников, смягчения требований к их здоровью призывников.

Все предложения депутат принял в работу и пообещал рассмотреть их совместно с соответствующими государственными органами.